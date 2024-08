manga – THE STORY OF ME, DADDY AND DADDY – di Roji

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Papa to Papa no Hanashi – (ぼくのパパとパパの話)

Titolo internazionale: The story of me, daddy and daddy – All About My Two Dads

Autore: Roji

Genere: slice of life, lgbt+

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022

Casa Editrice giapponese: Libre

Rivista: Byo de Wakaru BL

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: The story of me, daddy and daddy

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Flashbook Edizioni

edizione con sovracopertina, a 6,90 euro

Traduzione: Enrica Sbaffoni

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Nao e Ai si sono conosciuti all’università e fidanzati, e poi dopo sposati. Fanno richiesta di adozione che viene accolta, così arriva a casa Hiro, un neonato abbandonato dai genitori biologici.

La vita quotidiana non sempre è facile tra notti insonni, lavoro, rapporto con gli altri e pensieri di non essere dei bravi genitori; ma i due sono decisi a far funzionare la loro famiglia.

OPERE RELATIVE

Manga

– Boku no Papa to Papa no Hanashi 2 – sequel

