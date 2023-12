manga – SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE – di Keigo Maki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kawaii dake ja nai Shikimori-san – (可愛いだけじゃない式守さん)

Titolo internazionale: Shikimori’s Not Just a Cutie

Autore: Keigo Maki

Genere: commedia, scolastico, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – 2023

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Magazine Pocket

Volumi: 20 (concluso)

Titolo in Italia: Shikimori’s Not Just a Cutie

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 6,50 €

Traduzione: Mattia Amione

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Shikimori e Izumi sono una giovane coppia di fidanzati. Lei, agli occhi del ragazzo, è adorabile e carina; ma Shikimori è anche tosta e pronta a fare qualsiasi cosa per proteggere Izumi, che sembra perseguitato dalla sfortuna! Come andrà avanti la loro storia?

