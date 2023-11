manga – AFTER SCHOOL CHARISMA – di Kumiko Suekane

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Houkago no Charisma – (放課後のカリスマ)

Titolo internazionale: After School Charisma

Autore: Kumiko Suekane

Genere: drammatico, fantascienza, mistero, psicologico, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – 2014

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Ikki

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: After School Charisma

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – interrotto

Casa Editrice italiana: Gp

Volumi: interrotto dal 2014 al 7 volume

TRAMA

La St. Kleio Academy è un istituto davvero particolare: gli studenti sono tutti cloni di personaggi storici famosi, come: Freud, Napoleone, Elisabetta I, Mozart, Kennedy, Giovanna D’Arco…

Eppure in mezzo a loro c’è anche un ragazzo normale: Fumiya Kamiya, figlio di un insegnante della scuola, a cui è stato eccezionalmente permesso di trasferirsi lì.

Ad ogni clone viene insegnato che deve compiere le stesse grandi imprese del proprio progenitore; ma c’è chi si sente diverso… come Marie Curie che non è interessata alla fisica, il suo campo di competenza originale, e vorrebbe studiare musica.

C’è chi invidia Shiro, il cui destino non è stato predeterminato dalla storia, e avrà la libertà di fare cosa desidera.

Ma la vita scolastica prende una svolta drammatica, quando un clone viene ucciso…

OPERE RELATIVE

Manga

– Houkago no Charichuma – spinoff

