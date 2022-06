manga – VERSAILLES OF THE DEAD – di Kumiko Suekane

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Versailles of the Dead – (ベルサイユオブザデッド)

Titolo internazionale: Versailles of the Dead

Autrice: Kumiko Suekane

Genere: azione, drammatico, horror, soprannaturale, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Hibana

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Versailles of the Dead

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Hikari (001 edizioni)

edizione con sovracopertina, a 7,50 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

18th secolo. Maria Antonietta sta viaggiando in carrozza con il fratello gemello Albert, per raggiungere il palazzo di Versailles dove sposerà il futuro re di Francia. Ma in un bosco vengono attaccati da degli zombie, morti viventi che vogliono uccidere i presenti. Solo Albert, grazie alle sue abilità da spadaccino, riesce a sopravvivere.

L’uomo decide di prendere il posto della sorella: si presenta alla corte francese vestito da donna, e solo il re e pochi intimi vengono a sapere della verità. Albert comincia così ad indagare su cosa si nasconda dietro la comparsa degli zombie, ma deve guardarsi dai membri della famiglia reale, che sospettano che abbia ucciso sua sorella per gelosia.

IMMAGINI clicca per ingrandire

