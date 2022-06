manga – LEGAME D’AMORE (Yume Musubi Koi Musubi) – di Yaya Sakuragi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yume Musubi Koi Musubi – (夢結び恋結び)

Titolo internazionale: Bond of Dreams, Bond of Love

Autrice: Yaya Sakuragi

Genere: commedia, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Asuka Ciel

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Legame D’Amore

Anno di pubblicazione in Italia: previsto per Luglio 2022

Casa Editrice italiana: Magic Press (annunciato)

edizione

Traduzione:

Volumi: (annunciato)

TRAMA

Ao è innamorato dell’amico e vicino di casa Ryoumei, sacerdote del tempio del quartiere.

Un giorno prende il coraggio e si dichiara, ma Ryoumei rimane scioccato e va in confusione, perchè non se lo aspettava. Ao però non si arrende, e decide di insistere per farlo innamorarlo di lui!

Peccato che si mettano poi in mezzo anche altre persone…

