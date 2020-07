manga – LOVE STORIES – KOI MONOGATARI – di Tohru Tagura

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Koimonogatari – (こいものがたり)

Titolo internazionale: Love Stories

Autrice: Tohru Tagura

Genere: scolastico, sentimentale, slice of life

Target: shounen-ai/yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – in corso

Casa Editrice giapponese: Gentosha

Rivista: Rutile

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: Love Stories – Koi Monogatari

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: Flashbook

edizione con sovraccoperta, a 6,90 €

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

La storia inizia quando Hasegawa Yuiji sente, per caso e di nascosto, il compagno di classe Yoshinaga Yomato raccontare ad un’amica che le donne non riescono ad interessarlo. Inizialmente è sorpreso e si sente a disagio, e non sa come comportarsi con lui; ma successivamente grazie ad un gruppo di studio, fanno amicizia.

Ma Yoshinaga fa fatica lui stesso ad accettarsi, è innamorato da tempo di un un altro ragazzo, ha una fidanzatala di facciata che è un’amica che lo sa ed ha accettato il ruolo, e vive nella paura che qualcuno scopra il suo segreto.

Il fumetto racconta poi anche le vicende di altri compagni e compagne di scuola.

