manga – KIMI GA KIRAI NA KOI NO HANASHI (The Story of Our Unlikely Love) – di Sora Mizuki

SCHEDA

Titolo originale: Kimi ga Kirai na Koi no Hanashi – (君がキライな恋の話)

Titolo internazionale: The Story of Our Unlikely Love

Autore: Sora Mizuki

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Friend

Volumi: 2 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Chihiro è la studentessa perfetta, e Kisaragi è il classico ragazzo problematico. E’ vero che gli opposti si attraggono?

