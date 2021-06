manga – STAR RED – di Moto Hagio

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Star Red – (スター・レッド)

Titolo internazionale: Star Red

Autrice: Moto Hagio

Genere: drammatico, fantascienza, psicologico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1980 – nuova edizione 1995

Casa Editrice giapponese: Shougakukan

Rivista: Sho-Comi

Volumi: 3 (concluso) – nuova edizione di 1 volume (concluso)

Titolo in Italia: Star Red

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2021

Casa Editrice italiana: JPop

edizione grande e con sovraccoperta, a 15,00 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

XXIII secolo. Star Red vive nella futuristica New Tokyo City, cercando di nascondere di essere nata su Marte; cosa non facile dato che tutti i marziani hanno gli occhi rossi, capelli bianchi e poteri ESP.

La Terra sfrutta il pianeta rosso come colonia penale dedicata ai lavori forzati, ma la situazione si sta facendo sempre più esplosiva…

