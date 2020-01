manga – IL CLAN DEI POE (Poe no Ichizoku) – di Moto Hagio

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Poe no Ichizoku -(ポーの一族)

Titolo internazionale: The Family of Poe – The Poe Clan

Autrice: Moto Hagio

Genere: drammatico, horror, mistero, shounen-ai, soprannaturale, storico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1972

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 5 (concluso)

Ristampato nel 1998 in 3 volumi, poi nel 2012 in una nuova edizione in 2 volumi.

-1° edizione italiana

Titolo: Edgar e Allan Poe – Il clan dei Poe

Anno di pubblicazione: 2011

Casa Editrice italiana: Ronin

edizione a 7,90 €

Volumi: 3 (concluso)

-2° edizione italiana

Titolo: Il clan dei Poe

Anno di pubblicazione: 2019

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione grande 15×21, con sovracopertina e prime pagine a colori, a 15,00 €

Traduzione: Valentina Vignola

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

1879. In una piccola cittadina inglese arrivano i Portsnell, una famiglia di origine nobile, composta dai genitori e dai figli, Edgar di 14 anni e Marybell di 13. Gli abitanti sono ammirati dalla loro bellezza, ma nessuno sospetta il terribile segreto che c’è dietro…. i quattro fan parte del clan dei Poe, una stirpe di antichi vampiri.

Questi esseri vivono in un remoto villaggio, dove bevono solo the di rose, e ogni tanto succhiano sangue umano, anche se cercano di passare il più inosservato possibile. Certe volte viaggiano per il mondo, alla ricerca di persone degne di entrare a far parte del loro clan. Di solito si viene trasformati in vampiri da adulti, per dare meno nell’occhio per via della mancata crescita, ma Edgar e Maybell sono state delle eccezioni e, nonostante le apparenze, hanno un centinaio di anni.

La loro è una vita malinconica: l’immortalità li ha resi soli, sono condannati a non crescere, e devono sempre guardarsi le spalle. Nonostante questo, nella nuova casa Edgar fa amicizia con Allan, un ragazzino di 14 anni, ricco ma infelice della vita famigliare.

Il manga è composto da varie storie, ambientate in diverse epoche, che vede come protagonisti Edgar, Allan e Marybell.

