manga – HANSHIN: LA DEA DIMEZZATA – di Moto Hagio

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Hanshin – (半神)

Titolo internazionale: Hanshin

Autrice: Moto Hagio

Genere: raccolta di racconti, drammatico, piscologico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1975 – 1990, poi raccolte in volume nel 2008

Casa Editrice giapponese: Shougakukan

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Hanshin: La dea dimezzata

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: JPop

edizione grande, con sovracopertina, 450 pagine, a 12,50 €

Traduzione: Valentina Vignola

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Raccolta di 12 storie auto-conclusive pubblicate dall’autrice tra il 1975 e il 1990.

La storia che dà il titolo al volume parla di due sorelle siamesi affette anche da una strana patologia. Yuci è bellissima ma anche fragile e con un grave ritardo cognitivo, mentre Yudi è estremamente intelligente, ma anche brutta e deperita perchè la sorella le “ruba” i nutrienti. Ma al loro 13 compleanno, un dottore dice che è possibile separarle…

Un altro racconto che a me è personalmente piaciuto è La bambina iguana. Una madre dà alla luce una bella bambina, ma mentre gli altri la vedono come una normale neonata, la mamma la vede come una brutta lucertola! Cosa è successo?

