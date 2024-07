anime – GRENDIZER U – di Shun Kudo

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Grendizer U – (グレンダイザーU)

Titolo internazionale: Grendizer U

Genere: serie tv – azione, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: sabato alle 01:23 (JST)

Tratto: remake della serie tv “Goldrake”, a sua volta tratto dall’omonimo manga di Go Nagai.

Director: Shun Kudo

Chief Director: Mitsuo Fukuda

Series Composition: Ichiro Okouchi

Character design: Yoshiyuki Sadamoto

Music: Kōhei Tanaka

Studios: Gaina

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

“Kaishin no Ichigeki” by GLAY

Ending Theme:

“Protect You” by BAND MAID

Trailer



TRAMA

(uso i nomi originali giapponesi)

Una astronave precipitata nel deserto, con a bordo un ragazzo che ha perso la memoria. Viene trovato da Sayaka e Koji, che lo accolgono con il professore Umon, e gli danno il nome “Daisuke”.

Mesi dopo, quando vede il robot Mazinga di Koji, Daisuke inizia a ricordare il suo passato. Lui è Duke Fleed, il principe del pianeta Fleed, da dove è scappato con un gigantesco robot umanoide chiamato Goldrake, dopo l’attacco dagli alieni Vega.

Ma ora i Vega hanno preso di mira la Terra, e stanno cercando disparatamente proprio Goldrake…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Miyu Irino – Duke Fleed

Hiro Shimono – Koji Kabuto

Akeno Watanabe – Lady Gandal

Ayane Sakura – Naida Baron

Haruka Tomatsu – Rubina Beryl Vega

Hironori Kondō – Saeki

Minami Tanaka – Grace Maria Fleed

Nao Tōyama – Hikaru Makiba

Nozomu Sasaki – Great Vega

