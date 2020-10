anime – GHOST IN THE SHELL: ARISE – di Masahiko Murata, Atsushi Takeuchi, Kazuchika Kise, Susumu Kudo

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell -(攻殻機動隊ARISE)

Titolo internazionale: Ghost In The Shell – Arise

Genere: serie composta da 4 oav – azione, drammatico, fantascienza, cyberpunk, mistero, poliziesco

Gli oav, chiamati “border”, sono:

1- Ghost Pain – di 58 min.

2- Ghost Whispers – di 56 min.

3- Ghost Tears – di 58 min.

4- Ghost Stands Alone – di 59 min.

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di uscita in Giappone: 2013 – 2014

Tratto: ispirato dall’universo narrativo creato da Masamune Shirow.

Directors:

Masahiko Murata (ep 1)

Atsushi Takeuchi (ep 2)

Kazuchika Kise (ep 3)

Susumu Kudo (ep 4)

Chief Director: Kazuchika Kise

Series Composition: Tow Ubukata

Script: Tow Ubukata

Character design: Kazuchika Kise

Music: Cornelius

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Ghost In The Shell – Arise

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Trasmissione: in streaming gratuito sulla tv online VVVVID doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit

Sigle:

Opening

“GHOST IN THE SHELL ARISE” by Cornelius

Ending

1: “Jibun ga Inai” by Salyu x Salyu

2: “Soto wa Senjō da yo” by Ichiko Aoba

3: “Heart Grenade” by Sean Lennon and Cornelius

4: “Split Spirit” by Yukihiro Takahashi & METAFIVE

TRAMA

Gli oav sono un prequel di “Ghost in the Shell“, che ci mostrano una giovane Kusanagi Motoko.

Dopo la fine della quarta guerra nucleare, la città di New Port City sta cercando di riprendersi. Daisuke Aramaki, capo della nuova Sezione 9 Pubblica Sicurezza della polizia, sta indagando su un caso molto difficile, quando incontra Motoko Kusanagi, dal corpo quasi interamente robotico e già tenuta d’occhio dall’esercito.

E’ lei la colpevole che stava cercando, o invece può aiutarlo a scoprire la verità?

Da questi oav è stata poi tratta una serie tv anime di 10 episodi, “Ghost in the Shell Arise: Alternative Architecture”, che riprende la trama, aggiungendo però anche del materiale inedito.

DOPPIATORI

Motoko Kusanagi – Silvia Avallone

Batou – Massimo Bitossi

Togusa – Marco Vivio

Daisuke Aramaki – Gerolamo Alchieri

Ishikawa – Roberto Draghetti (ed. italiana)

Saito – Andrea Ward

Paz – Fabrizio Russotto

Logicoma – Monica Volpe

Kurtz – Stefania Giacarelli (ep 1) e Giò Giò Rapattoni (ep 3-4)

Raizo- Saverio Indrio

Tsumugi – Stefano Onofri e Fabrizio Mazzotta

VV – Cinzia De Carolis

OPERE RELATIVE

Manga

– Ghost in the Shell – opera capostipite

– Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface

– Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor

– Ghost in the Shell: Arise ~Sleepless Eye~

– Ghost in the Shell: The Human Algorithm

prima saga anime

– Ghost in the Shell – film d’animazione – anime capostipite

– Ghost in the Shell 2: Innocence – film d’animazione

saga anime Alone

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – serie tv

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – 2nd GIG – serie tv

– Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society – film d’animazione

– Ghost in the Shell: SAC 2045 – serie web

saga anime Arise

– Ghost in the Shell Arise: Alternative Architecture

– Ghost in the Shell: The Rising – film d’animazione

Live action

– Ghost in the Shell – live action americano

