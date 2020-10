anime – MAGIC KAITO – di Toshiki Hirano

A cura di Kaito

Titolo originale: Magic Kaito – (まじっく快斗)

Titolo internazionale: Magic Kaito: Kid the Phantom Thief

Titolo internazionale: Magic Kaito

Genere: oav/special tv – avventura, magia, sentimentale

Target: shounen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 (concluso) da 23 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 2010

Tratto: dal manga ” Kaito Kid” di Gosho Aoyama

Director: Toshiki Hirano

Series Composition: Junichi Miyashita

Character design: Masaki Sato

Music: Atsushi Umebori

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

1: “Misty Mystery” by Garnet Crow (eps 2-6)

2: “Kimi no Namida ni Konna ni Koi Shiteru” by Natsuiro (eps 7-12)

Ending Theme:

1: “Pilgrim” by B’z (eps 2-3)

2: “Your Best Friend” by Mai Kuraki (eps 4-6)

3: “Koi ni Koishite” by Mai Kuraki (eps 7-12)

TRAMA

Questi special introduco il ladro Kaito, che apparirà anche in parecchi episodi di “Detective Conan“.

Kaito Kuroba è un ragazzo rimasto orfano in seguito alla misteriosa morte del padre, famoso prestigiatore, e lui stesso si diletta in trucchi di magia elaborati. Un giorno, rovistando tra gli oggetti del genitore, scopre che era il noto ladro “Kaito Kid”! Decide poi di seguirne le orme, anche per indagare sulle circostanze della sua morte.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kappei Yamaguchi – Kaito Kuroba/Kaito Kid

Akira Ishida – Saguru Hakuba

Ayumi Fujimura – Aoko Nakamori

Miyuki Sawashiro – Akako Koizumi

Unshō Ishizuka – Ginzo Nakamori

OPERE RELATIVE

Manga

– Kaito Kid

Anime

– Magic Kaito 1412 – serie tv

