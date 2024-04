anime – UNNAMED MEMORY – di Kazuya Miura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Unnamed Memory

Titolo internazionale: Unnamed Memory

Genere: serie tv – avventura, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: martedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Kazuya Miura

Series Composition: Deko Akao

Character design: Chika Nomi

Music: Akito Matsuda

Studios: ENGI

Titolo in Italia: Unnamed Memory

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Yōbigoe” by Tei

Ending Theme:

“blan_ (blank)” by Arika

Trailer



TRAMA

Il principe ereditario Oscar ha una maledizione che porta alla morte della donna che prova a partorire un suo discendente. Per cercare di spezzarla, scala la torre della strega della Luna Azzurra. Chiunque arriva in cima vedrà esaudito un suo desiderio.

Incontrata la strega, e come premio chiede che la strega Tinasha vada a vivere nel castello con lui per un anno. In questi mesi avrà tutto il tempo per cercare di rompere la maledizione.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Atsumi Tanezaki – Tinasha

Yoshiki Nakajima – Oscar

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Unnamed Memory

