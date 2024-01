anime – 7TH TIME LOOP – di Kazuya Iwata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru – (ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する)

Titolo internazionale: 7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!

Genere: serie tv – fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: 07 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Kazuya Iwata

Series Composition: Touko Machida

Character design: Kenichi Onuki

Music: Ryūnosuke Kasai, Satoshi Hōno

Studios: Studio Kai, HORNETS

Titolo in Italia: 7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme

“Another Birthday” by Shunichi Toki

Ending Theme

“Kienai” by THE BINARY

Trailer



TRAMA

Rishe si è già reincarnata altre 6 volte. Il Loop inizia da quando il principe decide di rompere il fidanzamento con lei. Una volta è diventata una mercante itinerante, una volta medico e la sesta volta incrocia le lame con chi in futuro inizierà la guerra che la porterà a morte certa.

Ma le cose cambieranno. La settima volta che ripete il suo Loop temporale incontra il suo futuro assassino che… le chiede di sposarla. Cosa succederà questa volta?

DOPPIATORI

Ikumi Hasegawa – Rishe Imgard Wertsner

Nobunaga Shimazaki – Arnold Hein

Daisuke Ono – Michel Evan

Katsumi Fukuhara – Kyle Morgan Crevary

Mariya Ise – Theodor August Hein

Shinnosuke Tachibana – Kaine Tully

Shunichi Toki – Oliver Laurents Friedheim

