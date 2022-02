anime – SLOW LOOP – di Noriaki Akitaya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Slow Loop – (スローループ)

Titolo internazionale: Slow Loop

Genere: serie tv – slice of life, sportivo (pesca)

Target: seinen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2022 – in corso

Rete tv giapponese: venerdì alle 22:00 (JST)

Trasmissione: AT-X

Tratto: dal manga “Slow Loop” di Maiko Uchino

Director: Noriaki Akitaya

Series Composition: Yuka Yamada

Character design: Shoko Takimoto

Music: Takurō Iga

Studios: Connect

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub StratosAnime.

Sigle:

Opening

“Yajirushi→” by Pokapoka Ion

Ending

“Shuwa Shuwa” by Three Loop

Trailer



TRAMA

Hiyori ha imparato a pescare dal padre ormai defunto, e ogni volta che può va al mare, soprattutto quando deve rilassarsi. Un giorno, mentre sta pescando, arriva al molo Koharu in cerca di un posto tranquillo per calmarsi. Le due iniziano a parlare, e a fine giornata scoprono… che stanno per diventare sorellastre!

Infatti Koharu era agitata proprio perchè doveva conoscere la nuova compagna del padre e sua figlia. Ma, da parte sua, anche Hiyori era impensierita dal conoscerli per la prima volta. Che proprio l’hobby della pesca sia la chiave per farle legare?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Rin Kusumi – Hiyori Minagi

Natsumi Hioka – Koharu Minagi

Tomomi Mineuchi – Koi Yoshinaga

Honoka Inoue – Aiko Ninomiya

Kaori Nazuka – Ichika Fukumoto

Kiyono Yasuno – Tora Yoshinaga

Nao Tōyama – Niji Yoshinaga

Natsumi Murakami – Futaba Fukumoto

