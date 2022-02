anime – KOROSHI AI (Love of Kill) – di Hideaki Oba

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Koroshi Ai – (殺し愛)

Titolo internazionale: Love of Kill

Genere: azione, crimine, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2021 – in corso

Rete tv giapponese:

Trasmissione: giovedì alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Koroshi Ai” di Fe.

Director: Hideaki Oba

Series Composition: Ayumu Hisao

Script: Ayumu Hisao

Character design: Youko Satou

Music: Kei Yoshikawa

Studios: Platinum Vision

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Love of Kill

Distributore: Crunchyroll Italia (non disponibile in home video)

Sigle:

Opening

“Midnight Dancer” by Toshiki Masuda

Ending

“Makoto Period” by Aika Kobayashi

Trailer



TRAMA

Chateau Dankworth è una cacciatrice di taglie, la cui vita viene sconvolta da uno strano sicario professionista di nome Son Ryang-ha. I due hanno uno scontro che la vede in difficolta, ma alla fine lui la lascia andare in cambio del solo numero di cellulare.

Sebbene le sue motivazioni non siano chiare, Ryang-ha inizia a seguire Chateau ed aiutarla nelle sue missioni, in cambio di “appuntamenti romantici”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hiro Shimono – Ryang-Ha Song

Saori Ōnishi – Chateau Dankworth

Ayumu Murase – Jinon

Houchu Ohtsuka – Donny

Kenyuu Horiuchi – Euripedes Ritzland

Kōhei Amasaki – Jim

Masakazu Morita – Nikka

Tomoaki Maeno – Hou

Yōko Hikasa – Mifa

RECENSIONI