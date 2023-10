anime – I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS – di Hideaki Oba

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou. – (私の推しは悪役令嬢。)

Titolo internazionale: I’m in Love with the Villainess

Genere: serie tv – commedia, fantasy, scolastico

Target: yuri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: martedì alle 00:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Hideaki Oba

Series Composition: Ayumu Hisao

Script: Ayumu Hisao

Character design: Yōko Satō

Music: Noriyuki Asakura, Usagi to Uma

Studios: Platinum Vision

Titolo in Italia: I’m in Love with the Villainess

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita – annunciato anche il doppiaggio italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Raise Y/Our Hands!!” by Yū Serizawa and Karin Nanami

Ending

“O.C. Optimum Combination” by Yu Serizawa and Karin Nanami

Trailer



TRAMA

Rei è un’impiegata molto stressata dal suo lavoro. Una notte che si sta rilassando giocando al suo otome preferito, si addormenta. E quando si sveglia… scopre di essere dentro al videogioco, nei panni della protagonista Rae!

Il suo ruolo sarebbe quello di conoscere e poi far innamorare di sè uno dei personaggi maschili disponibili, ma lei non ne ha nessuna intenzione.

Rae ha infatti occhi solo per la sua rivale, la cattiva della storia, Claire Francois, e decide di corteggiarla! Ma come reagirà la sua malvagia amata a tutto ciò?!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Yū Serizawa – Rae Taylor

Karin Nanami – Claire François

OPERE RELATIVE

Light novel

– Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijō.

– Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou.: Revolution

Manga

– I’m in Love with the Villainess

LINK relativi all’opera

Altre opere di Hideaki Oba presenti sul sito:

Koroshi Ai serie tv, anime

RECENSIONI