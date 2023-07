anime – MY NEXT LIFE AS A VILLAINESS: ALL ROUTES LEAD TO DOOM! – di Keisuke Inoue

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… – (乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…)

Titolo internazionale: My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

Genere: serie tv – commedia, fantasy, reverse harem, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2020

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: dalla light novel “Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta…” di Nami Hidaka.

Director: Keisuke Inoue

Series Composition: Megumi Shimizu

Script: Megumi Shimizu, Megumu Sasano

Character design: Miwa Oshima

Music: Hanae Nakamura, Miki Sakurai, Natsumi Tabuchi, Shu Kanematsu, Tatsuhiko Saiki

Studios: SILVER LINK.

Titolo in Italia: My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione tv: Crunchyroll, sottotitolato in italiano (presenti le due stagioni della serie tv e anche l’oav)

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Shōjo no Route wa Hitotsu Janai!” by angela

Ending

“Bad End” by Shouta Aoi

Trailer



TRAMA

Quando la nobile Catarina Claes batte la testa per terra le tornano i ricordi della sua vita precedente, di quando era un’adolescente giapponese, e si rende conto di essere rinata nel mondo del videogames “Fortune Lover” che stava giocando… ma nei panni dell’antagonista! Adesso ha solo 8 anni, ma quando ne avrà 16 andrà in una scuola di magia con l’eroina della storia Maria e i principi ereditari, e lì è destinata a fare una bruttissima fine a causa della sua malvagità.

Catarina decide di prepararsi e di pianificare il tutto, per evitare il finale negativo e avere invece una vita felice. Primo passo: farsi amica l’eroina della storia! Ce la farà?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Maaya Uchida – Catarina Claes

Azumi Waki – Anne Shelley

Inori Minase – Sophia Ascart

Miho Okasaki – Mary Hunt

Saori Hayami – Maria Campbell

Shōta Aoi – Gerald Stuart

Tatsuhisa Suzuki – Alan Stuart

Tetsuya Kakihara – Keith Claes

Toshiki Masuda – Sirius Dieke

Yoshitsugu Matsuoka – Nicole Ascart

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… – opera originale

Anime

– My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! X 2 – serie tv – sequel

– My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! X: I Met My Destined One… Oav – oav

– My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Movie – film d’animazione

Manga

– Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta…

RECENSIONI