anime – ATELIER RYZA: EVER DARKNESS & THE SECRET HIDEOUT THE ANIMATION – di Ema Yuzuriha

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Ryza no Atelier: Tokoyami no Joou to Himitsu no Kakurega – (ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~)

Titolo internazionale: Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout The Animation

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Durata: 47 minuti per episodio

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dal videogames “Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret” di Koei Tecmo.

Director: Ema Yuzuriha

Series Composition: Yashichiro Takahashi

Character design: Tomoyuki Shitaya

Music: Kazuki Yanagawa

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout The Animation

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Golden Ray” by Sangatsu no Phantasia

Ending

“Arrow” by Awkmiu

Trailer



TRAMA

In un piccolo paesino dell’isola di Kurken vive Reisalin “Ryza” Stout, figlia di agricoltori, ma lei vorrebbe viaggiare per il mondo e diventare un’avventuriera. Così, con gli amici Tao Mongarten e Lent Marslink, parte per un’esplorazione in un luogo proibito della loro isola, ma lì vengono attaccati da dei mostri.

In loro soccorso arrivano l’alchimista Empel Vollmer e la sua guardia del corpo Lila Decyrus. I tre amici rimangono così colpiti da chiedere di essere assunti come loro apprendisti, in particolare Ryza vorrebbe diventare una grande alchimista.

DOPPIATORI

Yuri Noguchi – Reisalin “Ryza” Stout

Takuma Terashima – Lent Marslink

Yui Kondou – Tao Mongarten

Haruka Terui – Lila Decyrus

Hirofumi Nojima – Empel Vollmer

Hitomi Ohwada – Klaudia Valentz

OPERE RELATIVE

Manga

– Atelier Ryza

Videogames

– Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

– Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

– Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

