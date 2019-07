anime – PERSONA 5: THE ANIMATION – di Masashi Ishihama

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: PERSONA 5 the Animation

Titolo internazionale: Persona 5 the Animation

Genere: serie tv – avventura, azione, scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da aprile a settembre 2018

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Tratto: dalla serie di videogames “Shin Megami Tensei: Persona” della Atlus; e in particolare dal capitolo intitolato “Persona 5”.

Director: Masashi Ishihama

Series Composition: Shinichi Inotsume

Script: Kazuho Hyodo (7 episodes) Noboru Kimura (9 episodes) Shinichi Inotsume (10 episodes)

Character design: Tomomi Ishikawa

Music: Shoji Meguro

Studios: CloverWorks

In Italia: inedito

Reperibilità: disponibile al momento solo sottotitolato in lingua inglese

Sigle:

Opening

1 “Break in to Break Out” by Lyn

2: “Dark Sun…” by Lyn

Ending

1 “Infinity” by Lyn

2: “Autonomy” by Lyn

Trailer (sottotitolato in inglese)



TRAMA

Ren è un ragazzo al secondo anno di liceo a Tokyo. A seguito di un incidente (il tentato suicidio di una ragazza di nome Shiho) si risvegliano in lui forti sentimenti di giustizia così, assieme ad altri compagni di scuola, trova il modo di accedere al Metaverse, dove può rubare i cuori delle persone malvagie.

Iniziano così ad occuparsi di una serie di persone adulte e corrotte, a cui il loro gruppo (“I ladri fantasma”) tenterà di portare via i desideri distorti, e far ritornare così in loro i buoni sentimenti.

Nell’azione però non mancheranno anche momenti divertenti ed equivoci, per stemperare il climax creatosi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Jun Fukuyama – Ren Amamiya

Aki Toyosaki – Caroline/Justine

Aoi Yūkio – Futaba Sakura

Daisuke Sakaguchi – Yuuki Mishima

Haruka Tomatsu – Haru Okumura

Ikue Ōtani – Morgana

Jouji Nakata – Sojiro Sakura

Mai Fuchigami – Sadayo Kawakami

Mamoru Miyano – Ryuji Sakamoto

Masane Tsukayama – Igor

Nana Mizuki – Anne Takamaki

Rina Satou – Makoto Niijima

Shūichi Ikeda – Masayoshi Shido

Sōichiro Hoshi – Goro Akechi

Tomohisa Asou – SIU Director

Tomokazu Sugita – Yusuke Kitagawa

Yuka Saitou – Tae Takemi

Yuko Kaida – Sae Niijima

Yumi Uchiyama – Ichiko Ohya

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

– Persona: Trinity Soul – serie tv

– Persona 4 the Animation – serie tv

– Persona 4 the Golden Animation – serie tv

Anime, oav

– Persona 4 the Animation: No One is Alone

– Persona 4 the Animation: Mr. Experiment Shorts

– Persona 5 the Animation: The Day Breakers

– Persona 5 the Animation TV Specials

Anime, film

– Persona 3 the Movie 1: Spring of Birth – film d’animazione

– Persona 3 the Movie 2: Midsummer Knight’s Dream – film d’animazione

– Persona 3 the Movie 3: Falling Down – film d’animazione

– Persona 4 the Animation: The Factor of Hope – film d’animazione

Manga

– Persona 4

– Persona 5

Videogames

– Revelations: Persona

– Persona 2: Innocent Sin

– Persona 2: Eternal Punishment

– Shin Megami Tensei: Persona 3

– Shin Megami Tensei: Persona 4

– Persona 5

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Persona” presente sul sito:

Altre opere di Masashi Ishihama presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.