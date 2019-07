anime – FULL METAL PANIC! INVISIBLE VICTORY – di Katsuichi Nakayama

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Full Metal Panic! Invisible Victory – (フルメタル・パニック!Invisible Victory)

Titolo internazionale: Full Metal Panic! Invisible Victory

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantascienza, mecha, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da aprile a luglio 2018

Tratto: 3° serie tv di “Full Metal Panic!”. Sia l’anime che il manga prendono spunto da una serie di romanzi (light novel) di Shouji Gatou.

Director: Katsuichi Nakayama

Series Composition, Script: Shouji Gatou

Character design: Osamu Horiuchi

Music: Toshihiko Sahashi

Studios: Xebec

Reperibilità in Italia: in visione in streaming, in modo gratuito e legale, su VVVVID ma solo in versione sub ita.

Titolo in Italia: Full Metal Panic! Invisible Victory

Distributore: Dynit

Sigle:

Opening

“Even…if” by Tamaru Yamada

“Even…if” (English Version) by Tamaru Yamada (eps 05,07,09,12)

Ending

1 “yes” by Tamaru Yamada

2 “yes” (English Version) by Tamaru Yamada (eps 06-07, 09, 12)

3 “Remained dream” by Minori Chihara (ep 8)

4 “Tomorrow” by Mikuni Shimokawa (ep 12)

Trailer



TRAMA

Mentre Teletha si trova a pregare sulla tomba dei genitori, la raggiunge il fratello Leonard ormai diventato da un po’ arcinemico della sorella e della stessa organizzazione di cui lei fa parte. Il ragazzo, ritornato negli Stati Uniti, trama con Kurama di recuperare Wispered prima che terminino le 58 ore antecedenti l’ora zero.

Intanto in Giappone sono ormai 9 mesi che Sousuke Sagara conduce una vita quasi normale, e fa parte del consiglio scolastico insieme a Kaname Chidori. Il loro rapporto intanto si è consolidato, e sta dando spazio ad un sentimento sincero e profondo.

Una sera però, ritornando a casa di Chidori, scoprono Leonard ad aspettarli. Egli le dichiara il suo amore, e poi le dà un ultimatum: o va con lui con le buone o la sua organizzazione la porterà’ via dal Giappone a forza. Sagara a questo punto decide in fretta e furia di fuggire con Chidori.

Sousuke riuscirà a continuare a proteggere Kaname come ha sempre fatto?

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore originale

Satsuki Yukino – Kaname Chidori

Tomokazu Seki – Sousuke Sagara

Yukana – Teletha “Tessa” Testarossa

Akio Ohtsuka – Andrei Kalinin

Daichi Endō – Asch

Daisuke Namikawa – Leonard Testarossa

Ikue Kimura – Kyouko Tokiwa

Jiro Saito – Riley

Kazuhiro Yamaji – Kurama

Mamiko Noto – Shinji Kazama

Michiko Neya – Melissa Mao

Minori Chihara – Nami

Sayaka Ohara – Wraith

Shinichiro Miki – Kurz Weber

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Full Metal Panic! – 12 romanzi

– Full Metal Panic! Tanpenshuu – 9 romanzi

– Full Metal Panic Another – spinoff

Anime, Serie tv

1- Full Metal Panic! – prequel

2- Full Metal Panic! The Second Raid – prequel

– Full Metal Panic? Fumoffu spinoff comico

Anime, Film d’animazione

– Full Metal Panic! Movie 1: Boy Meets Girl

– Full Metal Panic! Movie 2: One Night Stand

– Full Metal Panic! Movie 3: Into the Blue

Anime, Oav

– Full Metal Panic! The Second Raid OAV

Manga

– Full Metal Panic!

– Full Metal Panic Sigma

– Full Metal Panic Another – spinoff

