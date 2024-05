manhua – SHENZE – di KRE, Djade

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shenze – (神泽)

Titolo internazionale: Shenze

Autore: storia di KRE, disegni di Djade

Genere: manhua – horror, soprannaturale, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2020

Casa Editrice: KuaiKan Manhua

Pubblicazione in Cina: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice KuaiKan Manhua. Dopo il successo online, la serie è stata pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 24 (concluso)

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Shenze

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: Jundo

– disponibile in versione digitale sul sito ufficiale, i primi capitoli sono gratuiti poi bisogna pagare un abbonamento

– disponibile in volumi cartacei, tutti a colori

Traduzione: Erika Leoni

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Un sogno ricorrente. Un’ombra si espande e giunge nel mondo reale… e per il sognatore Xu Shenze arriva la fine della sua dolce quotidianità, della sua stessa famiglia. Perché tutto ciò? Risposte nella città dei sogni…

IMMAGINI clicca per ingrandire

