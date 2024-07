anime – NO LONGER ALLOWED IN ANOTHER WORLD – di Shigeki Kawai

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Isekai Shikkaku – (異世界失格)

Titolo internazionale: No Longer Allowed in Another World – No Longer Human…In Another World

Genere: serie tv – avventura, fantasy, isekai, sentimentale, parodia, black humor

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: martedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Manga

Director: Shigeki Kawai

Series Composition: Yasuhiro Nakanishi

Character design: Asako Inayoshi, Tomoshige Inayoshi

Music: Kenichiro Suehiro

Studios:

Titolo in Italia: No Longer Allowed in Another World

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“Shura Nikki” by Kashitarō Itō

Ending Theme:

“Sayonara, Subarashiki Sekai yo” by Mayu Maeshima

Trailer



TRAMA

Uno scrittore tenta un doppio suicidio con la sua amata Sacchan, ma quando stavano per compiere l’atto, muoiono in un modo “particolare”.

Lo scrittore si risveglia in un nuovo mondo, e mentre Annette gli spiega i suoi doveri da eroe, ritenta il suicidio.

Resosi conto che Sacchan non è con lui, decide di partire alla ricerca della sua amata, per compiere il suicidio di coppia che era stato interrotto.

Nel viaggio verrà accompagnato da Annette e altre splendide ragazze.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Hiroshi Kamiya – Sensei (Osamu Dazai)

Makoto Koichi – Nia

Rumi Okubo – Annette

Sayumi Suzushiro – Tama

OPERE RELATIVE

Manga

– Hazurewaku no “Joutai Ijou Skill” de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin suru made

