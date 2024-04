anime – CHILLIN’ IN ANOTHER WORLD with Level 2 Super Cheat Powers – di Yoshiaki Iwasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Lv2 kara Cheat datta Motoyuusha Kouho no Mattari Isekai Life – (Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ)

Titolo internazionale: Chillin’ in Another World with Level 2 Super Cheat Powers – The Laid-back Life in Another World of the Ex-Hero Candidate Who Turned out to be a Cheat from Level 2

Genere: serie tv – avventura, fantasy, isekai, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: lunedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Yoshiaki Iwasaki

Series Composition: Megumi Shimizu

Character design: Sota Suwa

Music: Kujira Yumemi

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: Chillin’ in Another World with Level 2 Super Cheat Powers

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Dannasama to no Love Love Love Song” by Fenrys

Ending:

“Utopia-gaku Gairon” by DIALOGUE+

Trailer



TRAMA

Flio viene evocato in un altro mondo simile al suo di origine, come candidato eroe. Le sue statistiche sono molto simili a quelle di un qualsiasi umano.

Nello stesso momento viene evocato un altro candidato eroe ma con statistiche altissime. Flio viene ignorato per lodare il nuovo eroe.

Purtroppo non c è modo di tornare nel proprio mondo di origine, così il re lo invia in un paese di confine con qualche spicciolo.

Arrivato sul posto, dopo aver ucciso solo due mostri, sale di livello e le sue statistiche aumentano vertiginosamente.

Come vivrà il resto della vita il nostro eroe?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Satoshi Hino – Flio

Rie Kugimiya – Fenrys

Aya Yamane – Balirossa

Shizuka Ito – Damalynas

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Lv2 kara Cheat datta Motoyuusha Kouho no Mattari Isekai Life0

LINK relativi all’opera

Altre opere di Yoshiaki Iwasaki presenti sul sito:

RECENSIONI