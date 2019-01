A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Nanako SOS – (ななこSOS)

Titolo internazionale: Nana the Super Girl

Genere: serie tv – shounen, comico, fantascienza, supereroi

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 39 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1983

Tratto: dal Manga “Nanako SOS” di Hideo Azuma

Director: Akira Shigino

Series Composition: Yu Yamamoto

Script: Kazuhiko Abe, Mami Watanabe, Yu Yamamoto, Yukiyoshi Ohashi, Yumiko Suzuki

Character design: Tsuneo Ninomiya

Music: Ichiro Nitta

Studios: Kokusai Eigasha

Titolo in Italia: Nana’ Supergirl

Anno di pubblicazione in Italia: 1984

Trasmissione in tv: reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no (nomi a parte)

Edizione italiana: nel 2007 la Yamato Video pubblica “Nana’ Supergirl – Memorial Box” cofanetto con 5 Dvd

Sigle:

sigle originali

Opening

“Orange no Dancing” by Miyuki Takahashi

Ending

“Hoshizora Nokutaan” by Miyuki Takahashi

sigla italiana

“Nana’ Supergirl” cantata da Cristina D’avena

TRAMA

Nanà è una ragazza dotata di superpoteri, che però non ha memoria di da dove proviene, nè sà dove andare. Viene aiutata da uno scienziato in erba, Leonetto, e dal suo amico Bobo, entrambi studenti.

Leonetto, geniale ma anche opportunista, decide di usare i poteri di Nanà per aiutare chiunque abbia bisogno di aiuto… in cambio di denaro, ovviamente! Ma la ragazza, dolce e ingenua, si ritroverà anche a dover affrontare dei nemici, tra cui uno scienziato pazzo e megalomane che vorrebbe usarla per conquistare il mondo.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Nanà – Francesca Rossiello

Leonetto – Alessio Cigliano

Bobolo – Graziella Polesinanti

Dott. Ishikawa – Bruno Cattaneoero.

Gotanda – Bruno Cattaneo (1ª voce) e Marco Bonetti (2ª voce)

Pannocchione – Bruno Cattaneo

Klondike – Luciano Marchitiello

Omar – Mino Caprio

Seven – Alessio Cigliano

Eleven – Francesca Rossiello

