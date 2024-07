anime – SUICIDE SQUAD ISEKAI – di Eri Osada

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Isekai Suicide Squad – (異世界スーサイド・スクワッド)

Titolo internazionale: Suicide Squad Isekai

Genere: serie tv – azione, fantasy

Rating: adatto ad un pubblico adulto (violenza)

Numero episodi: 6 – in corso (previsti 10)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: sabato alle 00:30 (JST)

Tratto: storia originale, ma con i personaggi della americana DC Comics.

Director: Eri Osada

Series Composition: Eiji Umehara, Tappei Nagatsuki

Character design: Naoto Hosoda

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: Wit Studio

Titolo in Italia: Suicide Squad Isekai

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening Theme:

“Another World” by Tomoyasu Hotei

Ending Theme:

“Go-Getters” by Mori Calliope

Trailer



TRAMA

Amanda Waller ha aperto un portale per un’altra dimensione, verso un mondo fantasy popolato da orchi e draghi. Decide di mandarci in avanscoperta una squadra, la “Suicide Squad”, formata da cinque grandi criminali di Gotham City.

I malviventi hanno alcune bombe impiantate nella parte posteriore del loro collo, e hanno 72 ore per portare a termine la missione che gli è stata data, se no… esploderanno.

Harley Quinn è tra i malcapitati inviati in questo mondo parallelo, e dovrà trovare un modo per sopravvivere e tornare a casa dal suo amato Joker… non importa quante persone o creature dovrà fare fuori!

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi – Personaggio

Anna Nagase – Harley Quinn

Jun Fukuyama – Clayface

Reigo Yamaguchi – Deadshot

Subaru Kimura – King Shark

Takehito Koyasu – Peacemaker

Chika Anzai – Katana

Hōchū Ohtsuka – Thinker

Jun Fukushima – Cecil

Kujira – Amanda Waller

Mamiko Noto – Aldora

Reina Ueda – Fione

Shizuka Itō – Enchantress

Taku Y-hiro – Rick Flag

Tarō Kiuchi – Killer Croc

Yōji Ueda – Ratcatcher

Yūichirō Umehara – The Joker

OPERE RELATIVE

Anime e Manga con eroi DC.

Anime

– Batman: Il cavaliere di Gotham – oav

– Batman Ninja – film d’animazione

– Golden Batman – film d’animazione

Manga

– Batman: il figlio dei sogni

– Batman and the Justice League

