anime – ISEKAI CHEAT MAGICIAN – di Daisuke Tsukushi

SCHEDA

Titolo originale: Isekai Cheat Magician – (Isekai Cheat Majutsushi) – (異世界チート魔術師)

Titolo internazionale: Isekai Cheat Magician – Fantasy World Cheat Magician

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: serie di light novel (romanzi) di Takeru Uchida

Director: Daisuke Tsukushi

Series Composition: Takayo Ikami

Character design: Shuji Maruyama

Music: Yoshiaki Fujisawa

Studios: Encourage Films

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Isekai Cheat Magician

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Panta Rhei” by MYTH&ROID

Ending

“Chiisana Omoi” by Rie Takahashi

Trailer



TRAMA

Taichi (lui) e Rin (lei) sono due amici e compagni di scuola. Un giorno vengono trascinati da un cerchio di luce in una realtà fantasy parallela, dove si combatte da tempo una guerra tra varie razze.

I due scoprono di avere acquisito alte capacità magiche e, grazie al sostegno che ognuno dà all’altro, possono iniziare la loro nuova vita in questo mondo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kōhei Amasaki – Taichi Nishimura

Rie Takahashi – Rin Azuma

Hiro Shimono – Kasim

Minami Tanaka – Myura

Sayaka Ohara – Remia

Yōko Hikasa – Grami

Yurika Kubo – Airy

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Isekai Cheat Magician

Manga

– Isekai Cheat Magician

RECENSIONI

