anime – THE STRONGEST MAGICIAN IN THE DEMON LORD’S ARMY WAS A HUMAN – di Norihiko Nagahama

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Maougun Saikyou no Majutsushi wa Ningen datta – (魔王軍最強の魔術師は人間だった)

Titolo internazionale: The Strongest Magician in the Demon Lord’s Army Was a Human

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: mercoledì alle 22:00 (JST)

Tratto: serie di Light Novel

Director: Norihiko Nagahama

Series Composition: Touko Machida

Character design: Masami Sueoka

Music: Kohta Yamamoto

Studios: A-CAT

Titolo in Italia: The Strongest Magician in the Demon Lord’s Army Was a Human

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme

“Ctrl C” by KOHTA YAMAMOTO feat. Shun Ikegai

Ending Theme

“I still” by KOHTA YAMAMOTO feat. Maya Akechi

Trailer



TRAMA

Ike è il mago più potente dell’armata del Re Demone. Grazie al suo potere riesce a conquistare città importanti per l’avanzata dell’esercito, riducendo al minimo le perdite per entrambe le fazioni.

Odia uccidere gli umani, preferisce tenerli in vita e sfruttare le loro capacità per riempire le casse del proprio re. Questo perché Ike nasconde un grandissimo segreto. È un umano!

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Jun Fukuyama – Ike

Azumi Waki – Lilith

Cho – Romberg

Hina Tachibana – Satie

Kentarō Tone – Jiron

Manaka Iwami – Dairokuten Demon Lord

Manatsu Murakami – Alistair

Shizuka Itō – Cefiro

Yumi Uchiyama – Fiorentina

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Maougun Saikyou no Majutsushi wa Ningen datta – opera capostipite

Manga

– Maougun Saikyou no Majutsushi wa Ningen datta

