anime – MY WIFE HAS NO EMOTION – di Fumihiro Yoshimura

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Tsuma wa Kanjou ga Nai – (僕の妻は感情がない)

Titolo internazionale: My Wife Has No Emotion

Genere: serie tv – fantascienza, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: martedì alle 23:00 (JST)

Tratto: Manga

Director: Fumihiro Yoshimura

Series Composition: Mitsutaka Hirota

Character design: Zenjirō Ukulele

Music: Hanae Nakamura, Kanade Sakuma, Miki Sakurai, Natsumi Tabuchi

Studios: Tezuka Productions

Titolo in Italia: My Wife Has No Emotion

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Okaerinasai” by Sora Tokino

Ending:

“Wave” by Miisha Shimizu

Trailer



TRAMA

Takuma è un ragazzo casa-lavoro, è rimasto single dopo l’ultima relazione finita male, e ha deciso di non pensare più all’amore.

Non avendo tempo di dedicarsi alle faccende domestiche, ha comprato un robot con sembianze umane che si occupa delle faccende più semplici: pulizia della casa e cucina. Takuma un po’ brillo e stanco scherza con la robottina dicendole che potrebbero anche sposarsi, ma lei lo prende sul serio.

Fra una omurice decorata con “love” e un riposino nello stesso futon, le giornate passando avvicinandosi sempre di più.

Un robot e un umano possono amarsi?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Konomi Inagaki – Mina

Toshiyuki Toyonaga – Takuma Kosugi

OPERE RELATIVE

Manga

– My Wife Has No Emotion

RECENSIONI