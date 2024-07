anime – THE OSSAN NEWBIE ADVENTURER… – di Shin Katagai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shinmai Ossan Boukensha, Saikyou Party ni Shinu hodo Kitaerarete Muteki ni Naru – (新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。)

Titolo internazionale: The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invincible – The Rookie Middle-Aged Adventurer Was Trained to Death by the Most Powerful Party to Become Invincible

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: martedì alle 02:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Shin Katagai

Series Composition: Kasumi Tsuchida

Character design: Mari Eguchi

Music: Tomotaka Ohsumi

Studios: Yumeta Company

Titolo in Italia: The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invincible

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme

“Kouya ni Sake yo Boukensha-tachi” by Akira Kushida (串田アキラ)

Ending Theme

“Sagashimono” by Chiai Fujikawa

TRAMA

Rick Gladiator, dopo 14 anni di servizio come receptionist della gilda degli avventurieri, ha un ripensamento e all’età di 30 anni decide di diventare un avventuriero. Dopo due anni di allenamenti con il party più forte, torna in città per diventare un avventuriero a tutti gli effetti e ricevere il grado.

Gli esaminandi non lo vedono di buon occhio, un buon avventuriero inizia il suo addestramento in giovane età, per avere la possibilità di aumentare al massimo il proprio potere magico. Che risultati potrà mai ottenere un “Ossan”?

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Takuya Satō – Rick Gladiator

Kenta Miyake – Broughston Ashorc

Misaki Kuno – Alicerette Draqul

Saori Ōnishi – Reanette Elfelt

Toshiyuki Toyonaga – Mizett Eldwarf

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Shinmai Ossan Boukensha, Saikyou Party ni Shinu hodo Kitaerarete Muteki ni Naru

