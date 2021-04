anime – BERSERK 2 (2017) – di Shin Itagaki

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Berserk 2 – (ベルセルク 2)

Titolo internazionale: Berserk 2 (2017)

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, fantasy, horror

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto (molta violenza)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2017

Rete tv giapponese: WOWOW

Trasmissione: venerdì alle 22:30 (JST)

Tratto: dal manga “Berserk” di Kentaro Miura

Director: Shin Itagaki

Series Composition: Makoto Fukami

Script: Makoto Fukami (9 episodes) Takashi Yamashita (eps 6, 9-10)

Character design: Hisashi Abe

Music: Shiro Sagisu

Studios: Millepensee, GEMBA

Titolo in Italia: Berserk 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming solo su Crunchyroll.

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (non esiste una edizione home video)

Sigle:

Opening

“Sacrifice” by 9mm Parabellum Bullet

Ending

“Issai wa Monogatari” by Yoshino Nanjō ft. Nagi Yanagi

Trailer



TRAMA

Guts continua sul sentiero della vendetta, ma non può ancora rimanere a lungo in un posto a causa del suo marchio demoniaco. Deciso a lasciare Caska in un luogo sicuro, con i suoi alleati si incammina verso la mistica terra di Elfhelm.

Intanto Griffith si è reincarnato, e i demoni hanno invaso il regno di Midland…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Hiroaki Iwanaga – Guts

Toa Yukinari – Caska

Akio Ohtsuka – Cavaliere del Teschio

Chiwa Saito – Schierke

Daisuke Hirakawa – Jerome

Hiro Shimono – Isidro

Hiroki Y-umoto – Azan

Kaoru Mizuhara – Puck

Kazuyuki Okitsu – Serpico

Miyuki Saw-hiro – Luca

Natsumi Takamori – Nina

Rikiya Koyama – Mozgus

Takahiro Sakurai – Griffith

Yōko Hikasa – Farnese

Yūichi Nakamura – Silat

OPERE RELATIVE

Manga

– Berserk – opera capostipite

Anime

– Berserk (1997) serie tv

– Berserk (2016) – serie tv che fa da seguito alla trilogia di film – prequel

Film d’animazione (prequel):

1 – Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo I: L’uovo del Re dominatore

2 – Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo II: La conquista di Doldrey

3 – Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo III: L’avvento

Videogames

– Berserk and the Band of the Hawk

