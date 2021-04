anime – BERSERK – L’EPOCA D’ORO CAPITOLO III: L’Avvento – di Toshiyuki Kubooka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Berserk: Ougon Jidai-hen II – Doldrey Kouryaku – (ベルセルク 黄金時代篇Ⅲ 降臨)

Titolo internazionale: Berserk: The Golden Age Arc III – The Advent

Genere: film d’animazione – avventura, azione, drammatico, fantasy, horror

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto e non troppo impressionabile (molta violenza)

Durata: 1 hr. 50 min.

Anno di uscita in Giappone: 2013

Tratto: tratto dal manga “Berserk”, e secondo di una trilogia di film.

Chief Director: Toshiyuki Kubooka

Director: Koichi Hatsumi, Kotori Shiotsuki, Kou Matsuo, Shingo Uchida, Takuma Sakamoto, Toshiyuki Kanno, Yasuyuki Shimizu

Character design: Naoyuki Onda

Music: Shiro Sagisu

Studios: Studio 4°C

Titolo in Italia: Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo III: L’avvento

Anno di pubblicazione in Italia: 2014, al cinema

Trasmissione tv: su Man-ga (Sky)

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray, anche in edizione speciale, dalla casa editrice Yamato Video

Trailer italiano



TRAMA

Dopo essere stati festeggiati come eroi, ora la Squadra dei Falchi è in rovina, e Griffith incarcerato. Dopo un anno di fughe, quello che rimane della squadra rincontra Guts, che si unisce alla loro missione di liberazione del loro ex comandante.

Ma le torture in carcere hanno lasciato il segno: ora Griffith è segnato sia nel corpo che nello spirito, e non tornerà mai più come prima. Gli viene data una possibilità, ma per coglierla dovrà sacrificare orrendamente tutti quelli che ha attorno a sè…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Alessandro Budroni – Guts

Federica De Bortoli – Caska

Niseem Onorato – Grifftith / Phemt

Daniele Raffaeli – Judeau

David Ragona – Pippin

Franco Mannella – Corkus

Loris Loddi – Shilat

Massimo Lodolo – Cavaliere del Teschio

Sacha De Toni – Gaston

Tito Marteddu – Rickert

Claudio De Davide – Void

Cristiana Lionello – Slan

Elio Pandolfi – Ubick

Filippo Daiser – Torturatore

Flavia Faloppa – Charlotte

Giorgio Bassanelli Bisbal – Nosferatu Zodd

Leonardo Della Bianca – Griffith (bambino)

Olivia Costantini – Erica

Romano Malaspina – re di Midland

Stefano Alessandroni – Conrad

