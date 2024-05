manga – KAGURABACHI – di Takeru Hokazono

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kagurabachi – (カグラバチ)

Titolo internazionale: Kagurabachi

Autore: Takeru Hokazono

Genere: azione, drammatico, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2023 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 2 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Chihiro Rokuhira, figlio di un famoso fabbro che ha forgiato sei spade incantate, cerca una sanguinosa vendetta contro una banda di stregoni: con l’aiuto di una settima spada incantata, forgiata dal padre prima di essere assassinato.

