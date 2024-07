manga – LILI-MEN – di Takuma Tokashiki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Lili-Men – (リリーメン)

Titolo internazionale: Lili-Men

Autore: Takuma Tokashiki

Genere: azione, drammatico, mistero, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Young Magazine

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Lili-Men

Anno di pubblicazione in Italia: autunno 2024

Casa Editrice italiana: Star Comics (annunciato)

edizione a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: (annunciato)

TRAMA

Succubi VS Umanità. In un ospedale dei giovani vengono esposti a terribili esperimenti ed addestramenti per diventare “normali”. Ma Nito e i suoi compagni scoprono la verità…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI