light novel – OVERLORD – di Kugane Maruyama

Titolo originale: Overlord – (オーバーロード)

Titolo internazionale: Overlord

Autore: Kugane Maruyama

Disegni: so-bin

Genere: light novel – azione, dark fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2012 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Enterbrain

Volumi: 16 (in corso)

Titolo in Italia: Overlord

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – in corso

Casa editrice: JPop

Traduzione: Valentina Vignola

Pagine: 276, formato 14×21. sovracopertina

Prezzo di copertina: 16,00 €

Volumi: 11 (in corso)

TRAMA

Il popolare gioco online Yggdrasil sta per chiudere i server una volta per sempre. Il protagonista Momonga decide di non disconnettersi fino alla fine, ma invece venire scollegato nel mentre, si sveglia un momento dopo nel corpo del suo avatar, Ainz Ooal Gown, ora unico sovrano della Grande Tomba di Nazarick.

Il rinato non morto insieme ai suoi sottoposti, si affiderà alla sua fortu… intelligenza per conquistare il gioc.. il mondo!

