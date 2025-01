light novel – BERSERK OF GLUTTONY – di Ichika Isshiki

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Boshoku no Berserk – Boushoku no Berserk: Ore Dake Level to Iu Gainen o Toppa Suru – (暴食のベルセルク)

Titolo internazionale: Berserk of Gluttony

Autori: Storia di Ichika Isshiki, Disegni di Fame

Genere: light novel – avventura, azione, fantasy, harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2017 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Syosetu

Volumi: 8 (in corso)

Titolo in Italia: Berserk of Gluttony

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa editrice: Ishi Publishing

Traduzione:

Prezzo di copertina: € 14,00

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Fate Graphite è un giovane (pezzente) con un’abilità molto scomoda: Gola. Indipendentemente da quanto mangia (ovvero pochissimo per la sua condizione prevalentemente indigente), prova sempre una gran fame.

Roxy gli offre aiuto dopo gli avvenimenti ai portoni; in realtà quei fatti saranno allo stesso tempo una rivelazione che una condanna…

