manga – NO GAME NO LIFE – di Mashiro Hiiragi

SCHEDA

Titolo originale: No Game No Life – (ノーゲーム・ノーライフ)

Titolo internazionale: No Game No Life

Autore: Mashiro Hiiragi, su storia originale di Yu Kamiya

Genere: avventura, commedia, ecchi, fantasy, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013

Casa Editrice giapponese: Media Factory

Rivista: Comic Alive

Tratto: dalla omonima light novel

Volumi: 2 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

No Game No Life racconta di due fratelli, Sora e Shiro, che sono incredibilmente bravi nei videogiochi. Un giorno, vengono trasportati in un mondo magico chiamato Disboard, dove tutte le dispute vengono risolte attraverso giochi invece che con la violenza.

Decidono di sfidare le diverse razze di questo mondo per diventare i nuovi dei, affrontando varie sfide e avventure lungo il percorso.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– No Game No Life – opera capostipite

Manga

– No Game No Life Desu!

– No Game No Life: Dai-Ni Sho

Anime

– No Game no Life – serie tv

– No Game No Life: Zero – film d’animazione

