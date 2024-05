light novel – NO GAME NO LIFE – di Yu Kamiya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: No Game no Life

Titolo internazionale: No Game no Life

Autore: Yu Kamiya (testo e disegni)

Genere: light novel – avventura, commedia, ecchi, fantasy, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2012 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Media Factory

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: No Game no Life

Anno di pubblicazione in Italia: annunciato

Casa editrice: Dokusho Edizioni

Volumi: annunciato

TRAMA

Sora e Shiro sono una coppia di fratelli hikikomori, noti insieme per essere “NEET”, un grande gamer. Vengono portati in un altro mondo, dove “Dio” per partecipare a un gioco (essendo le guerre bandite) in cui dovranno salvare l’ultimo rappresentante della razza umana.

OPERE RELATIVE

Manga

– No Game no Life

– No Game No Life Desu!

– No Game No Life: Dai-Ni Sho

Anime

– No Game no Life – serie tv

– No Game No Life: Zero – film d’animazione

