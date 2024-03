light novel – EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI – di Hiroshi Sakurazaka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: All You Need Is Kill – (オールユーニードイズキル)

Titolo internazionale: All you need is kill

Autore: Hiroshi Sakurazaka – illustrazioni di Yoshitoshi ABe

Genere: light novel – azione, drammatico, fantascienza, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2004

Paese: Giappone

Casa editrice: Shueisha

Titolo in Italia: Edge of Tomorrow – senza domani

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa editrice: Panini

Traduzione: Emilio Martini

edizione con copertina rigida, alcune immagini a colori a 14,90 €

Nota: la copertina dell’edizione italiana è diversa da quella giapponese, dato che la Panini ha scelto una scena tratta dal film live action con Tom Cruise.

TRAMA

Il romanzo racconta, in prima persona, la terribile vicenda di Keiji Kiriya, in un futuro in cui l’umanità combatte contro una razza aliena.

Il ragazzo, recluta dell’esercito giapponese, scopre di essere dentro un loop temporale: ogni volta che muore in battaglia, viene riportato indietro a due giorni prima. Ma, impara anche sempre qualcosa di nuovo che potrebbe essergli utile per vincere…

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– All You Need Is Kill

Live action

– Edge of Tomorrow – film americano con Tom Cruise

RECENSIONI