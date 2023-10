libro – UNTIL I MEET MY HUSBAND – di Ryousuke Nanasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Boku ga Otto ni Deau made – (僕が夫に出会うまで) – Until I Meet My Husband

Titolo internazionale: Until I Meet My Husband

Autore: Ryousuke Nanasaki

Genere: drammatico, sentimentale, slice of life, lgbt+, biografia, psicologico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 2019

Paese: Giappone

Casa editrice: Bungei Shunju

Titolo in Italia: Until I Meet My Husband

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa editrice: Star Comics

Traduzione: Loris Usai

disponibile in Box con il manga, a 25 €

TRAMA

Ryousuke Nanasaki, attivista per i diritti degli omosessuali, racconta in prima persona la sua vita.

Fin da piccolo ha sempre intuito di essere diverso, di non riuscire a essere come la società si aspettava che lui fosse. Ciò è diventato ancora più evidente a scuola, dove è stato incessantemente vittima di bullismo.

Finché non ha incontrato Tsukasa, che è diventato il suo migliore amico, ma soprattutto il suo primo amore non corrisposto.

Ryousuke ha iniziato così un lungo viaggio di accettazione di sè, per capire chi è veramente e cosa voleva dalla vita.

