manga – UNTIL I MEET MY HUSBAND – di Yoshi Tsukizuki

SCHEDA

Titolo originale: Boku ga Otto ni Deau made – (僕が夫に出会うまで) – Until I Meet My Husband

Titolo internazionale: Until I Meet My Husband

Autore: Yoshi Tsukizuki

Genere: drammatico, sentimentale, slice of life

Target: yaoi, lgbt+

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: Bungei Shunjuu

Rivista: Bunshun Online

Tratto: dall’omonimo romanzo autobiografico di Ryousuke Nanasaki

Volumi: 1 (concluso)

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione grande, con sovracopertina, a 7,50 € – disponibile anche in Box con il romanzo, a 25 €

Traduzione: Loris Usai

TRAMA

E’ il giorno del matrimonio di Ryousuke, che si sta per sposare con un uomo che, volere del destino, si chiama esattamente come lui. La sua mente torna indietro nel tempo…

… A quando da bambino ha intuito di essere diverso dagli altri, senza sapere però bene come mai. Ma ciò è diventato dolorosamente più evidente alle medie, dove ha iniziato a essere vittima di bullismo perchè “troppo femminile”. Fino a quando…

