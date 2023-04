manga – GOLDEN SPARKLE – di Minta Suzumaru

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Golden Sparkle – (ゴールデンスパークル)

Titolo internazionale: Golden Sparkle

Autrice: Minta Suzumaru

Genere: scolastico, sentimentale, slice of life

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018

Casa Editrice giapponese: Homesha

Rivista: Mellow Kiss

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Golden Sparkle

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Himari inizia le superiori (nota: in Giappone le superiori durano tre anni e si iniziano a 16) in un istituto maschile sperando di farsi degli amici, dato che finora aveva avuto delle difficoltà. Inoltre vive con la sorella e madre, e non ha mai avuto nessuno con cui confidarsi sui cambiamenti del suo corpo, difatti di sesso ne sa molto poco.

Fa amicizia poi con Gaku, che si offre poi di insegnargli quello che sa. Passando molto tempo assieme, pian piano il loro sentimento si evolve…

