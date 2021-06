manga – NON VOLEVO INNAMORARMI (Koi wo Suru Tsumori wa Nakatta) – di Minta Suzumaru

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Koi wo Suru Tsumori wa Nakatta – (恋をするつもりはなかった)

Titolo internazionale: I Didn’t Mean to Fall in Love

Autrice: Minta Suzumaru

Genere: sentimentale, slice of life

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Mellow Kiss

Rivista: Homesha

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Non volevo innamorarmi

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2021

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Nella ditta in cui lavora tutti adorano Yoshino, visto come un impiegato perfetto e tranquillo, e le colleghe sono convinte sia fidanzato con una donna bella quanto lui. Ma la realtà è che l’uomo è gay, non l’ha detto a nessuno, e non ha mai avuto una relazione.

Il giorno del suo trentesimo compleanno Yoshino prende tutto il suo coraggio e si reca per la prima volta in gay bar, per provare ad avere una notte d’amore con un partner, come una sorta di auto regalo. Lì conosce Ro…

