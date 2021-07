manga – ALICE IN WONDERLAND (Disney) – di Jun Abe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Alice in Wonderland – アリスインワンダーランド (阿部潤)

Titolo internazionale: Alice in Wonderland (Abe Jun) – Disney’s Alice in Wonderland

Autore: Jun Abe

Genere: avventura, fantasy, fiaba

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Kodansha, Disney

Rivista: Tokyo Isshuukan

Tratto: dal film “Alice in Wonderland” (2010) diretto da Tim Burton. A sua volta sequel ideale del libro “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Alice in Wonderland

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2021

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina a 9,90 €. Disponibile anche il Cofanetto in edizione speciale con l’intera serie a 25,00 €.

Traduzione:

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Alice ha ora 19 anni e non ricorda più nulla del Paese delle Meraviglie che ha visitato da bambina, anche se a volte lo sogna.

Durante una festa organizza dalla madre per trovarle marito, Alice scappa via in un bosco vicino, dove rincontra il Bianconiglio. Seguendolo, la ragazza ricapita nel Paese delle Meraviglie! Quanto è cambiato il paese dopo tutti quegli anni?

