manga – ALICE IN HEARTLAND: MY FANATIC RABBIT – di Quin Rose, Soumei Hoshino

SCHEDA

Titolo originale: Heart no Kuni no Alice – My Fanatic Rabbit – (ハートの国のアリス―My Fanatic Rabbit)

Titolo internazionale: Alice in the Country of Hearts – My Fanatic Rabbit

Autori: Quin Rose (storia, è la casa sviluppatrice del videogame da cui poi è stato tratto questo fumetto) e Delico Psyche (disegni)

Genere: avventura, fantasy, reverse-harem, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Mag Garden

Tratto: Il manga è inspirato da un videogioco (visual novel) della Quin Rose; a sua volta influenzato dal famoso libro “Alice nel Paese delle Meraviglie” scritto da Lewis Carroll.

Inoltre è uno spinoff del manga “Alice in Heartland” anche se la disegnatrice è diversa

Volumi: 2 (conclusa)

Titolo in Italia: Alice in Heartland – My Fanatic Rabbit

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: edito dalla casa editrice GP Publishing.

Volumi 13X18, B, con sovracopertina,192 pp,b/n, Prezzo: 5,90 €

Traduzione: Manuela Capriati

TRAMA

Alice si trova nel paese di Heartland, quando viene invitata in una immensa villa a bere il the con il cappellaio matto Blood e il leprotto Elliot. Quest’ultimo sembra una persona gentile e buona, al contrario di Blood che è violento e sempre arrabbiato.

Ma i due nascondono diversi segreti. Chi sceglierà alla fine Alice?

OPERE RELATIVE

Manga

– Alice in Heartland

– Alice in Cloverland: la trappola del bianconiglio

– Alice in the Country of Clover

– Alice in Heartland Anniversary

– Alice in Jokerland

– Alice in Heartland Love Fables – Toy Box

– Alice in Heartland Anniversary – La torre dell’orologio

Anime

– Alice in the Country of Hearts: Wonderful Wonder World (“Heart no Kuni no Alice: Wonderful Wonder World”) – film d’animazione

Visual Novel

– Heart no Kuni no Alice

