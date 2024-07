anime – MAYONAKA PUNCH – di Shu Honma

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Mayonaka Punch – (真夜中ぱんチ)

Titolo internazionale: Midnight Punch – Mayopan

Genere: serie tv – commedia, spettacolo, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: lunedì alle 22:30 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Shu Honma

Series Composition: Hideaki Shirasaka

Character design: Ryota Arima

Music: Raku, tape

Studios: P.A. Works

Titolo in Italia: Mayonaka Punch

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Gimme Gimme” by Fairouz Ai, Yuina Ito, Hina Yomiya, Hitomi Ueda and Ai Kayano

Ending

“Henshuuten” by Ikumi Hasegawa

Trailer



TRAMA

Dopo che Masaki è stata cacciata dal gruppo di ragazze streamer, decide di aprire un canale tutto suo.

Cercando una nuova partner fa la conoscenza di Live, una vampira che ha dormito per 20 anni.

Le due fanno un accordo. Al raggiungimento di 1 milione di iscritti, Masaki concederà a Live di bere il suo sangue!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Ai Kayano – Yuki

Fairouz Ai – Live

Hina Yomiya – Fu

Hitomi Ueda – Tokage

Ikumi Hasegawa – Masaki

Yuina Itō – Ichiko

OPERE RELATIVE

Manga

– Mayonaka Punch

RECENSIONI