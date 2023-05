anime – MAYONAKA NO OCCULT KOMUIN (Midnight Occult Civil Servants) – di Tetsuya Watanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mayonaka no Occult Komuin – (真夜中のオカルト公務員)

Titolo internazionale: Midnight Occult Civil Servants

Genere: serie tv – mistero, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Giugno 2019

Rete tv giapponese: At-x

Trasmissione: lunedì alle 00:30 (JST)

Tratto: dal manga “Mayonaka no Occult Komuin” di Tamotsu Youko.

Director: Tetsuya Watanabe

Series Composition: Tatsuto Higuchi

Script: Kiyomune Miwa (eps 6-7, 12) Rintarou Ikeda (eps 5, 10) Tatsuto Higuchi (eps 1-3, 8, 11) Ukyo Kodachi (eps 4, 9)

Character design: Eriko Ito

Music: Evan Call

Studios: LIDENFILMS

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

“dis-communicate” by Jun Fukuyama

Ending Theme:

“Yakusoku no Overture” by Shun’ichi Toki

Trailer



TRAMA

Miyako Arata è appena stato trasferito alla “Relazioni Regionali Notturne” della prefettura di Shinjuku, che si dedica a mantenere la pace nel rione e a migliorare la vita dei suoi cittadini, o almeno così dicono i documenti. Ciò che non menzionano, è che la divisione si occupa specificamente di esseri soprannaturali!

Infatti, nella sua prima notte di lavoro con due colleghi, Arata si ritrova in mezzo a una disputa tra angeli e tengu (creature mitologiche del folclore giapponese): ma scopre, con molta sorpresa, di essere in grado di comprendere il loro linguaggio non umano. Come mai?

DOPPIATORI

Jun Fukuyama – Arata Miyako

Kazutomi Yamamoto – Yuki

Koji Yusa – Reiji Senda

Miyu Irino – Seo Himezuka

Shunichi Toki – Huehuecóyotl

Takahiro Sakurai – Satoru Kanoichi

Tomoaki Maeno – Kyōichi Sakaki

OPERE RELATIVE

Manga

– Mayonaka no Occult Komuin – opera capostipite

Anime

– Mayonaka no Occult Komuin oav – sequel

