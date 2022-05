anime – SUMMER TIME RENDERING – di Ayumu Watanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Summer Time Render – (サマータイムレンダ)

Titolo internazionale: Summer Time Rendering

Genere: drammatico, mistero, sentimentale, soprannaturale, thriller

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: venerdì alle 00:00 (JST)

Trasmissione: Disney+

Tratto: dal manga “Summer Time Rendering” di Yasuki Tanaka

Director: Ayumu Watanabe

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Miki Matsumoto

Music: Keigo Hoashi, Keiichi Okabe, Ryuuichi Takada

Studios: OLM

In Italia: inedito

P.S. in Giappone, Usa e alcuni paesi europei è in streaming su Disney+, ma in Italia per il momento non ci sono annunci al riguardo.

Sigle:

Opening

“Hoshi ga Oyogu” by Macaroni Enpitsu

Ending

“Kaika” by cadode

Trailer



TRAMA

Il liceale Shinpei sta tornando a casa sull’isola di Hitogashima per il funerale di Ushio, una sua cara amica d’infanzia. Sul traghetto fa un sogno in cui la defunta gli dice di “trovarla”, e di prendersi cura di lei e della sorella minore Mio.

Ushio è morta in mare per un incidente, ma dopo il funerale Shou racconta a Shinpei che la ragazza aveva dei lividi sul collo, come se fosse stata strangolata. Inoltre Mio afferma di aver visto in spiaggia qualcosa di decisamente inquietante…

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi – Personaggi

Natsuki Hanae – Shinpei Ajiro

Anna Nagase – Ushio Kofune

Akio Ohtsuka – Seidō Hishigata

Jin Urayama – Ginjirō Nezu

Katsuyuki Konishi – Masahito Karikiri

Kensho Ono – Shou Hishigata

Maki Kawase – Tokiko Hishigata

Rie Kugimiya – Shiori Kobayakawa

Saho Shirasu – Mio Kofune

Tesshō Genda – Alain Kofune

Yōji Ueda – Tetsu Totsumura

Yōko Hikasa – Hizuru Minakata

OPERE RELATIVE

Manga

– Summer Time Rendering

