anime – I FIGLI DEL MARE (Children of the Sea) – di Ayumu Watanabe

SCHEDA

Titolo originale: Kaijuu no Kodomo – (海獣の子供)

Titolo internazionale: Children of the Sea – The Sea Monster’s Children

Genere: film d’animazione – drammatico, soprannaturale, mistero, ecologia

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 51 min.

Anno di uscita in Giappone: 2019

Tratto: dal manga “Children of the Sea” di Daisuke Igarashi.

Director: Ayumu Watanabe

Animation Director; Kenichi Konishi

Script: Saku Konohana

Music: Joe Hisaishi

Studios: Studio 4°C

Titolo in Italia: I Figli del Mare

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Amazon Prime Video e Netflix

Censura: no

Edizione italiana: in home video grazie alla Dynit

Sigle:

Ending

“Umi no Yūrei (Ghost of the Sea)” by Kenshi Yonezu

Trailer



TRAMA

Ruka, dopo aver litigato con la madre e con le amiche, decide di andare a trovare il padre che lavora in un acquario. Qua conosce due misteriosi fratelli, Sora e Umi, chiamati “i figli del mare” perchè trovati da piccoli nei mari delle Filippine.

Intanto qualcosa di strano sta succedendo nelle acque terrestri, e molti pesci stanno scomparendo. I tre cercheranno di capire che cosa ci sia dietro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dubbing: C.D. Cine Dubbing

Doppiatori italiani

Vittoria Bartolomei – Ruka Azumi

Alessio Puccio – Sora

Giulio Bartolomei – Umi

Francesco Fabbri – Anglade

Gianfranco Miranda – Masaaki Azumi

Giorgina Pazi – Dede

